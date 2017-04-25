Ne kadar özür dilerse dilesin artık geri gelmiyor...

Yaşar Holding’in yönetim kurulu başkanı Selim Yaşar'ın referandumdan sonra sosyal medya hesabından “Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli” açıklamasında bulununca Karşıyaka taraftar grubu Yaşar’ı hedef aldı ve Pınar ürünleri boykot edilmeye başlandı.





Sosyal Medya'da #PınarUrunlerıBoykot adında açılan hashtag'te vatandaşlar Pınar ürünlerini boykot ederlerken zamanla geniş kitlelere yayılan bu olay karışında Pınar ürünlerinin tüketimi düştü. Pınarın 1 haftalık satısı %22 düştü