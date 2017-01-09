Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekillerin sahte oy kullanmasına değil "sahtekar" denmesine karşı çıktı! /09 Ocak 2017 16:55

AKP'li vekillerin sahte oy kullanmasına değil "sahtekar" denmesine karşı çıktı!

Meclis Genel Kurulu’nda AKP ve CHP arasında yaşanan “sahte pusula”, “sahte oy”, “sahtecilik” ve “sanal milletvekili” atışması tansiyonu yükseltti.

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Meclis'te 'sahtecilik' gerilimi

Emekli Sandığı Kanunu'na ilişkin yapılan geçen Cuma günkü Genel Kurul görüşmelerde AKP'nin oylama için yeterli sayıda olmadığı ortaya çıkmıştı.
 
Genel Kurul, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında saat 14.00’te açıldı.

“BURASI MÜSTEMLEKE DEĞİLDİR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sayın Hükûmet, burası müstemleke değildir, emniyet kuvvetleri de sizin Gestapo'nuz değildir. Lütfen… Hak arayan, düşüncesini basın açıklaması yoluyla ifade etmek isteyen Ankara Barosu ve sivil toplum örgütlerine yönelik Emniyet teşkilatının bu vahşi, bu hasmane, bu sanki bir savaş ortamında düşman askerlerine bile yapılmayacak müdahalesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyoruz” dedi.

“SAHTE OY PUSULASI GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cuma günü Meclis’in ayıplı bir şekilde kapandığını savunarak, “Emekli Sandığı Kanununun görüşmeleri sırasında AKP milletvekillerinin yoklamada olmayan milletvekilleri adına Başkanlığınıza sahte oy pusulası gönderdiği ortaya çıkmıştır. Meclis’te olmayan 6 AKP milletvekili adına buraya Meclis Başkanlığına olmadıkları halde isimleri yazılarak ve imzaları atılarak kendilerinin burada olduklarını bildiren oy pusulası gönderilmiş” dedi.

“SAHTE OY KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİL”

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da , “Kimsenin sahte oy kullanması bir kere Meclis içerisinde mümkün değil” diyerek karşılık verdi.

“SANAL MİLLETVEKİLİ” ATIŞMASI

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, “Başkasının adına veya farklı bir şekilde oy kullanmayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. 10 milletvekilini okudu, burada olduklarını söylediler. 5 milletvekili arkadaşımızın da burada olunmadığı ifade edildi. Bu arkadaşlarımızı sahtecilikle, sahtekarlıkla suçlamak doğru bir yaklaşım tarzı değildir. CHP’den 20 milletvekili buradaydı, belki 25 milletvekili buradaydı. Onlar sanal milletvekili mi, sahte milletvekili mi? TBMM Genel Kurulu’nda bulunacaksınız, çalışmalara da katkı sağlamayacaksınız, TBMM Genel Kurulu’nda bulunmak milletvekillerine millet tarafından verilmiş bir görevdir. Yoklama isteyeceksiniz, yoklamalara girmeyeceksiniz, 20 veya 21 milletvekili arkasından diyeceksiniz ki niye bu milletvekilleri burada yok? Burada bulunan milletvekilleri sanal milletvekili değildir” dedi.

Levent Gök de, “Saklamayacaksınız. Arkadaşlarımız buradaydı diyorsunuz. Burada olmadıkları belli. Kim yaptıysa bulacaksın. Ortada bir sahtecilik var. Sahtecilik suçtur, milletvekili seçilmeye engeldir” diye karşılık verdi.

“SAHTE OY KULLANMA DİYE ŞU ANDA BİR KONU DA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Meclis Başkanvekili Aydın da, “Burada olmayan sayın milletvekilinin ne pusulası değerlendirmeye alınmıştır ne oyu geçerli kılınmıştır dolayısıyla sahte oy kullanma diye şu anda bir konu da söz konusu değildir” dedi.
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