Ne dense boş... Kavakçı'nın diğer kızı da Erdoğan'ın danışmanıymış!

Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Erdoğan'ın danışmanı olmuştu. Herkes aile boyu nepotizmi konuşurken bir şok gerçek daha ortaya çıktı.





Odatv'de yer alan habere göre, Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatma Gülham Abushanab’ın da Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görev yapıyor.





AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş’in “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”nin kapanışına katılan Fatma Gülham Abushanab, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak anons edildi. Böylece bu durumdan kamuoyunun da haberi olmuş oldu.