Samanyolu Haber /Gündem / Ne dense boş... Kavakçı'nın diğer kızı da Erdoğan'ın danışmanıymış! /10 Ocak 2019 23:27

Ne dense boş... Kavakçı'nın diğer kızı da Erdoğan'ın danışmanıymış!

Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olarak atanmasına tepkiler sürerken, Kavakçı'nın diğer kızı Fatma Gülham Abushanab’ın da Erdoğan'ın danışmanı olduğu ortaya çıktı.

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Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Erdoğan'ın danışmanı olmuştu. Herkes aile boyu nepotizmi konuşurken bir şok gerçek daha ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre, Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatma Gülham Abushanab’ın da Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görev yapıyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş’in “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”nin kapanışına katılan Fatma Gülham Abushanab, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak anons edildi. Böylece bu durumdan kamuoyunun da haberi olmuş oldu.
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