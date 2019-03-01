Samanyolu Haber /Gündem / Ne binaymış ... Devlet Üç yılda 70 milyon TL kira vermiş /01 Mart 2019 17:35

Ne binaymış ... Devlet Üç yılda 70 milyon TL kira vermiş

Ankara Söğütözü’ndeki Ticaret Bakanlığı binasına üç yılda 70 milyon TL kira ödendiği ortaya çıktı. Kamu 2018'de bina kiraları için 1 milyar TL'nin üzerinde para ödedi.

SHABER3.COM

Ankara Söğütözü'ndeki Ticaret Bakanlığı binasına üç yılda 70 milyon lira kira ödendiği ortaya çıktı, Maliye Bakanlığı verilerine göre kamunun hizmet binaları için ödediği kira bedeli de 2018'de 1 milyar lirayı aştı. CHP Mersin Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın bina ve araçlara ne kadar kira ödediğini sordu.

Gelen yanıtta göre 2016 yılı başında açılan Ankara Söğütözü'ndeki hizmet binasına 2016'da 21 milyon, 2017'de 22 milyon 340 bin lira ve 2018'de 26 milyon 211 bin lira kira ödendi. Ticaret bakanlığının verdiği yanıtta 2011 yılından bu yana geçen 8 yıllık süreçte araç kiralarına 27 milyon lira ödendiği belirtildi.

CHP'li Antmen konuyla ilgili olarak, “Ticaret Bakanlığı sadece bir tane binaya 3 yılda 70 milyon lira kira ödemiş. AKP ile devlet kendi ülkesinde kiracı oldu. Milyar liralık saraylar yapılacağına bakanlıklara çok daha az maliyetle binalar yapılabilirdi. Halkın parası da boşa ve gösterişe harcanmazdı. Dünyada en çok makam aracı olan ülkelerden birisiyiz. Herhalde dünyada kendi ülkesinde en çok kiraya çıkan hükümet de bu hükümettir” dedi. Kamunun kira gideri de her yıl katlanarak artıyor. Taşıt ve hizmet binaları için ödenen toplam kira bedel geçen yıl 1 milyar 730 milyon 82 bin lirayı buldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ne binaymış ... Devlet Üç yılda 70 milyon TL kira vermiş Sonraki Haber >>

Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Muhteşem uzay görüntüleri

Muhteşem uzay görüntüleri

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Marangozdan ilginç buluş

Marangozdan ilginç buluş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:29:14