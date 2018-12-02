Samanyolu Haber /Dünya / Ne ABD ne de Almanya... En güçlü pasaport artık akla gelmeyecek bir ülkenin... /02 Aralık 2018 17:18

Ne ABD ne de Almanya... En güçlü pasaport artık akla gelmeyecek bir ülkenin...

Vizesiz gidilebilen ülkelerin sayısını baz alan Passport Index’in hazırladığı sıralamaya göre, dünyanın en güçlü pasaportu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlarına ait.

SHABER3.COM

Ülkelerdeki pasaportların güçlerini karşılaştıran Passport Index sitesi, bu yıl en güçlü pasaporta sahip ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu açıkladı.

BAE pasaportuna sahip bir kişi vize olmadan, 84'ü listedeki, 167 ülkeye seyahat edebiliyor.

BAE, Aralık 2016'daki pasaport gücü sıralamasında 27. sıradaydı, ekim ayı sonunda da 4. sıraya yükselmişti.

‘POZİTİF DİPLOMASİNİN SONUCU'

Konuyla ilgili konuşan BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zaid, bu başarının pozitif diplomasi ile neler başarılabileceğini gösterdiğini ifade etti.

‘SİNGAPUR, ALMANYA, DANİMARKA TAKİP EDİYOR'

Singapur ve Almanya ise 166 ülkeye seyahat ile BAE'den sonra ikinci sırada yer alan ülke. Üçüncü sırada da 165 ülkeye seyahat ile Danimarka bulunuyor.

‘TÜRKİYE 39. SIRADA'

Türkiye ise 115 ülke ile 39. sırada yer alıyor
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