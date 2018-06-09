Samanyolu Haber /Spor / NBA'de Şampiyon belli oldu.... /09 Haziran 2018 14:23

NBA'de Şampiyon belli oldu....

NBA finalinin 4. maçında Golden State Warriors, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 108-85 yenerek seriyi 4-0’a tamamladı. 2017-2018 sezonunda şampiyonluğu göğüsledi. Kevin Durant ise final serisinin MVP’si oldu.

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Golden State, final serisinde Cleveland’da neredeyse hiç şans tanımadı. Evinde kazandığı iki maçın ardından deplasmanda da iki maçı galibiyetle tamamlayan Warriors, Son dört sezonda üç kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Steve Kerr ve ekibi, Cavaliers’a bir kez daha geçit vermedi.


SADECE İLK MAÇTA ÇEKİŞME VARDI
Final serisinde uzatmaya giden ilk maç dışında varlık gösteremeyen Cleveland, Golden State’e karşı maç kazanamadı. 2007 yılında San Antonio Spurs’e NBA finallerinde 4-0 yenilen LeBron’lu Cleveland, 11 yıl sonra aynı sonu Warriors’a karşıda yaşadı.

Karşılaşmada ilk periyotu 34-25 önde tamamlayan Golden State Warriors, ikinci çeyrekte skoru korudu ve devreye 61-52’lik avantajla girdi. Warriors, klasikleşen üçüncü çeyrek oyunu yine tekerrür etti. Ev sahibi 13 sayıda kalırken Warriors son çeyreğe 21 sayı önde girerek şampiyonluğun ışığını yaktı.

Son bölümde Cavaliers’in skoru eritmesine izin vermeyen Curry ve Durant ikilisi sahadan 108-85’lik bir zaferle ayrılarak seriyi 4-0’a tamamlayıp şampiyonluğunu ilan etti. Golden State Warriors Stephen Curry 37 sayı, 6 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, 3 blokla oynadı. Kevin Durant 20 sayı, 12 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.

Cleveland Cavaliers’ta LeBron James 23 sayı, 7 ribaund, 8 asistlik performans sergiledi. Kevin Love 13 sayı attı ve 9 ribaund aldı.

WARRİORS 4 YILDA 3. ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Son 4 yılın NBA finalisti olan iki takımın rekabetinde Golden State, üçüncü kez kupaya uzandı. Cleveland, bu 4 yılda LeBron’un önderliğinde sadece 1 kez şampiyon oldu. Final serisinde 4-0 öne geçen Warriors, üst üste ikinci, son dört yılda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Warriors, NBA tarihinde Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Chicago Bulls’un ardından dört sezonda üç şampiyonluk yaşayan 4. takım olma başarısını gösterdi.

Steve Kerr’in başantrenörlüğünü yaptığı Warriors, 1947, 1956, 1975, 2015 ve 2017’nin ardından şampiyonluk sayısını 6’ya çıkardı.


KEVİN DURANT MVP’Yİ ÇİFTLEDİ
Geçtiğimiz yıl Warrios şampiyon olurken, Kevin Durant de MVP ödülünü kazanmıştı. 1 yıl sonra aynı senaryo tekrarlandı. Durant üst üste ikinci kez NBA finallerinin MVP’si (En değerli oyuncu) unvanını aldı.

Durant, NBA finallerinde LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon’un ardından üst üste iki yıl bu ödüle layık görülen 6. yıldız oldu. 29 yaşındaki Durant, final serisini 28,7 sayı, 10,7 ribaunt ve 7,5 asist ortalamasıyla tamamladı.



LEBRON JAMES CLEVELAND’I BIRAKIYOR MU? 
Cleveland Cavaliers’te kaybedilen şampiyonluktan sonra LeBron James’in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Sezon sonu itibariyle sözleşmesini yenilemeyeceği iddia edilen Lebron, maçın bitimine 4 dakika kala yerini Cedi Osman’a bıraktı. Oyundan çıkarken arkadaşlarını ve rakibi tebrik eden NBA yıldızı 1 ay içinde kararını vermesi bekleniyor.

Cleveland Cavaliers‘ın yıldızı, Lebron James 9. kez final sahnesinde yer alırken 6. kez salondan üzülerek ayrıldı.

İlk olarak 2006-07 sezonunda Cavaliers formasıyla San Antonio Spurs‘e karşı ilk finalini oynayan James, o seriyi de 4-0 kaybetmişti. 2010’da yaptığı Miami Heat tercihiyle 4 kez final görme başarısı gösteren Lebron, 2 şampiyonluk yaşadı ve 2 kez de finalde kaybetti.

Son 4 yıldır Cavaliers formasıyla Golden State Warriors‘a karşı 4 final oynayan James, bu 4 finalin 3’ünü kaybetti ve sadece 1’in de şampiyonluk sevincini yaşadı.
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