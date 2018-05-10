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NBA yıldızı Enes Kanter'in sosyal medya mesajları olay oldu....
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NBA yıldızı Enes Kanter'in sosyal medya mesajları olay oldu....
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10 Mayıs 2018 17:41
NBA yıldızı Enes Kanter'in sosyal medya mesajları olay oldu....
NBA yıldızı Enes Kanter Sosyal Medya mesajları ile ilgili kopartılan gürültü ile ilgili açıklamalarda bulundu...
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Erkam Tufan ile 30 Dakika programına katılan Enes Kanter çarpıcı açıklamalarda bulundu... Espirili sosyal medya mesajlarının ciddiye alındığını söyleyen Kanter mesajların sebebini açıkladı...
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