Samanyolu Haber /Gündem / NBA yıldızı Enes Kanter'in sosyal medya mesajları olay oldu.... /10 Mayıs 2018 17:41

NBA yıldızı Enes Kanter'in sosyal medya mesajları olay oldu....

NBA yıldızı Enes Kanter Sosyal Medya mesajları ile ilgili kopartılan gürültü ile ilgili açıklamalarda bulundu...

SHABER3.COM

Erkam Tufan ile 30 Dakika programına katılan Enes Kanter çarpıcı açıklamalarda bulundu... Espirili sosyal medya mesajlarının ciddiye alındığını söyleyen Kanter mesajların sebebini açıkladı... 


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