Samanyolu Haber /Gündem / Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi /06 Eylül 2018 12:34

Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi

Tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak için müebbet hapis cezası istendi

SHABER3.COM

Genelkurmay Başkanlığı tarafından imha edilmiş belgeyi yayınladığı gerekçesi ile hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ilıcak tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Ilıcak'ın avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı Hakan Özer, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Özer, 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi'nde Tahşiyeciler grubunu konu alan yazı yazdığını, yazıda imha edilmiş gizli ibareli belgenin içeriğine yer verildiğini, gizli ibareli bu belgeyi basın kuruluşlarına dağıttığını belirterek Ilıcak'ın, "Siyasi ve askeri casusluk" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Ilıcak da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkemede Nazlı Ilıcak ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi Sonraki Haber >>

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:50