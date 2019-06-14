Samanyolu Haber /Gündem / Nazi zulmünün simge ismi Anna Frank anılıyor /14 Haziran 2019 11:05

Nazi zulmünün simge ismi Anna Frank anılıyor

Nazi Almanyası‘nın işgali altındaki Hollanda‘da ailesiyle birlikte saklandıkları dönemde tuttuğu günlüğü, 60 dile çevrilerek dünyanın en çok basılan kitapları arasında yer alan Anne Frank, doğum yeri Frankfurt’ta düzenlenen çok sayıda etkinlikle anılıyor.

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SAKLANDIKLARI yerin bir ihbar sonucu ortaya çıkmasının ardından ailesiyle birlikte gönderildiği Auschwitz Toplama Kampı‘nda yaşamını yitirdiğinde 15 yaşında olan Anne Frank, doğum yeri Almanya‘nın Frankfurt kentinde çok sayıda etkinlikle anılıyor.

Ulusal ve kültürel etkinlikler için kullanılan Paulskirsche‘de düzenlenen anma toplantısının onur konuğu ise Anne Frank‘la aynı gün dünyaya gelen ve o dönemde gönderildiği toplama kampında hayatta kalan Macaristan kökenli felsefeci Prof. Agnes Heller oldu. Heller, dinleyici sıralarında UNESCO Genel Direktöri Audrey Azoulay ve Frankfurt‘taki çok sayıdaki okullardan öğrencilerin yer aldığı salonda yaptığı konuşmada Anne Frank‘ın günlüklerinin, o dönemde tüm öldürülenleri temsil ettiğini söyledi.



GÜNLÜĞÜNÜ BABASI BULDU

Frankfurt‘ta yaşayan Anne Frank‘ın ailesi, Hitler‘in Almanya‘da iktidara gelmesinden bir süre sonra ülkeyi terkederek Hollanda‘ya yerleşmiş, oranın da naziler tarafından işgal edilmesi üzerine iki yıl boyunca gizli bir bölmede yaşamışlardı. İhbar sonucu yakalanıp, Auschwitz Toplama Kampı‘na gönderilen aileden bir tek Anne Frank‘ın babası Otto hayatta kalmıştı. Savaş sonunda Hollanda‘ya dönen Otto Frank‘ın saklandıkları yerin gizli bir bölmesinde bulduğu Anne Frank‘ın günlükleri, Türkçe dahil 60‘tan fazla dilde yayınlanmış ve nazi döneminin kurbanlarını durumunu tüm insanlığın gözleri önüne serebilen en etkili yapıtlardan biri olmuştu.

MİLYONLARCA KEZ BASILDI

Kitap, anılarını 13‘ncü yaşgününde kendisine hediye edilen deftere yazmaya başlayan küçük kızın savaş ve diktatörlüğün baskısı altındaki gözlemlerini içeriyor. Bir çok ülkede okullarda yardımcı ders kitabı olarak okutulan günlükler, milyonlarca baskısı yapılan bir eser olarak dünyada en çok satan kitaplar listesinin en başlarında yer alıyor.
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