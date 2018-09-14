Nazi selamı veren Alman'a 5 ay hapis cezası

Geçen ay bir gencin karıştığı kavgada bıçaklanarak öldürülmesi sonrası binlerce aşırı sağcı ve ırkçı göstericinin sokağa döküldüğü Chemnitz kentinde mahkeme aşırı sağcı eylemde Nazi selamı verdiği tespit edilen bir eylemciye 5 ay hapis cezası verdi.





Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentindeki Bölge Mahkemesi geçen ay sonu bir Alman vatandaşının göçmenlerle girdiği kavgada bıçaklanarak ölmesinin ardından aşırı sağcı ve ırkçı göstericilerin yaptığı eylemde yasaklı Nazi selamını veren 34 yaşındaki bir kişiyi 5 ay hapse mahkum etti.







Söz konusu kişinin önceden saldırı da dahil bir dizi suç kaydı olması nedeniyle verilen kararda ertelemeye gidilmediği açıklandı. Nazi selamı veren bir başka eylemcinin ise cezasında bugün ertelemeye gidilmişti.





26 Ağustos'ta Daniel H. adlı 35 yaşındaki Almanya vatandaşının öldürülmesi sonrası aşırı sağcı AfD partisi ile İslamofobik PEGIDA hareketi sokak gösterisi çağrısında bulunmuş ve eyleme binlerce aşırı sağcı katılmıştı. Gösteride Nazi selamı verilmiş ayrıcca göçmen karşıtı sloganlar atılmıştı.





Olayla ilgili biri Iraklı diğeri Suriyeli 2 genç gözaltına alınmış, Iraklı 3. şüphelinin de arandığı açıklanmıştı.