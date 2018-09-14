Samanyolu Haber /Dünya / Nazi selamı veren Alman'a 5 ay hapis cezası /14 Eylül 2018 22:11

Nazi selamı veren Alman'a 5 ay hapis cezası

Almanya'nın Chemnitz kentinde mahkeme aşırı sağcı eylemde Nazi selamı verdiği tespit edilen bir eylemciye 5 ay hapis cezası verdi.

SHABER3.COM

Geçen ay bir gencin karıştığı kavgada bıçaklanarak öldürülmesi sonrası binlerce aşırı sağcı ve ırkçı göstericinin sokağa döküldüğü Chemnitz kentinde mahkeme aşırı sağcı eylemde Nazi selamı verdiği tespit edilen bir eylemciye 5 ay hapis cezası verdi.

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentindeki Bölge Mahkemesi geçen ay sonu bir Alman vatandaşının göçmenlerle girdiği kavgada bıçaklanarak ölmesinin ardından aşırı sağcı ve ırkçı göstericilerin yaptığı eylemde yasaklı Nazi selamını veren 34 yaşındaki bir kişiyi 5 ay hapse mahkum etti.

Söz konusu kişinin önceden saldırı da dahil bir dizi suç kaydı olması nedeniyle verilen kararda ertelemeye gidilmediği açıklandı. Nazi selamı veren bir başka eylemcinin ise cezasında bugün ertelemeye gidilmişti.

26 Ağustos'ta Daniel H. adlı 35 yaşındaki Almanya vatandaşının öldürülmesi sonrası aşırı sağcı AfD partisi ile İslamofobik PEGIDA hareketi sokak gösterisi çağrısında bulunmuş ve eyleme binlerce aşırı sağcı katılmıştı. Gösteride Nazi selamı verilmiş ayrıcca göçmen karşıtı sloganlar atılmıştı.

Olayla ilgili biri Iraklı diğeri Suriyeli 2 genç gözaltına alınmış, Iraklı 3. şüphelinin de arandığı açıklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nazi selamı veren Alman'a 5 ay hapis cezası Sonraki Haber >>

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:52:56