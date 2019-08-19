Samanyolu Haber /Gündem / Nazi Porsche'si: 20 milyon dolarlık müzayede 'skandalı' /19 Ağustos 2019 12:20

Nazi Porsche'si: 20 milyon dolarlık müzayede 'skandalı'

Ferdinand Porsche tarafından 1939'da Nazi yönetiminin isteği üzerine tasarlanan ve en az 20 milyon dolara alıcı bulması beklenen "Type 64" model yarış arabası, California'daki müzayedede yaşanan karışıklık nedeniyle satılamadı.

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Müzayedeyi yöneten kişinin 13 milyon dolar sözü, İngilizce'deki "thirteen" sözcüğüyle "thirty" kelimelerin benzerliği nedeniyle ekrana 30 milyon dolar, 17 milyon dolar (seventeen) sözü de 70 milyon dolar (seventy) olarak yansıtılınca açık artırma durduruldu.

Müzayedeye katılanlar, açık artırmayı düzenleyen Sotheby's şirketini alkışlar ve ıslıklarla protesto etti.

CNN Televizyonu, satışın rezerv fiyata ulaşılamadığı için gerçekleştirilemediğinin tahmin edildiğini öne sürdü.

'Porsche'nin atası'

Teknik olarak bir Porsche olmayan ancak Porsche'nin "atası" sayılan sıra dışı araba, Nazi Almanyası ile Faşist İtalya arasındaki Çelik Paktı'nı kutlamak üzere yapılması planlanan Berlin-Roma rallisinde yarışmak üzere Nasyonal Sosyalist Sürücüler Kolordusu tarafından sipariş edilmişti. Savaş çıktığı için yarış yapılamadı.

Nazi Partisi ve SS üyesi olan Ferdinand Porsche, arabayı tasarladığı sırada Volkswagen'in tasarımcısıydı.

Porsche, sonradan adını verdiği arabayı kendisi kullanmaya başladı. Motoru arkada olan araba şasisi ve motoru dahil olmak üzere büyük ölçüde Volkswagen parçalarından yapıldı.

Hafif olması için uçaklarınkine benzer gövde alaşımıyla siyah olarak üretilen araba daha sonra turkuaza sonra da gümüş rengine boyandı. Arabanın direksiyon düzeneği, park lambaları ve frenleri de zaman içinde değiştirildi.

Araba, müzayedede 17 milyon dolara satılsaydı, bu Porsche için ödenen en yüksek miktar olacaktı.
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