Samanyolu Haber /Gündem / Nazarbayev: Türk öğretmenleri AKP hükümetine iade etmeyeceğiz /14 Eylül 2017 17:03

Nazarbayev: Türk öğretmenleri AKP hükümetine iade etmeyeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Akorda Sarayı’nda basın mensupları ile yaptığı toplantıda Bilim İnovasyon Liseleri’nde (Kazak-Türk Liseleri) görev yapan Türk öğretmenleri AKP'nin isteğine rağmen iade etmeyeceklerini söyledi.

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Kazakistan’da görev yapan yerli ve yabancı basın kuruluşlarının katıldığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Nazarbayev, gündemdeki sorulara cevap verdi. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Kazak-Türk Liseleri ve burada görev yapan Türk öğretmenlerin geleceği hakkındaki soruya cevap veren Nazarbayev, Türk öğretmenlerin durumu ile alakalı olarak vatandaşlardan çok mektup aldığını ifade etti. Türkiye’de hükümetin darbeden Gülen cematini sorumlu gördüğünü, binlerce kişiyi gözaltına aldığını ve hapse attığını ifade eden Nazarbayev, Kazakistan’da da faaliyet gösteren bu okullarda görev yapan öğretmenlerle alakalı olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç defa kendisiyle görüştüğünü söyledi. 

“Bizde çalışan öğretmenler suçlu ise bana delil getirin, onlar suçlu değil ve ben onlara hiçbir kötülük yapamam” dediğini hatırlatan Nazarbayev, öğretmenlerden gelen mektuplarda Türkiye’ye iadeleri durumunda hapse atılacakları ve iade edilmek istemediklerini yazdıklarını belirtti.

Kazak-Türk Liseleri Kazakistan’ın

Ortaya çıkan bu durumdan çıkmak adına, okulların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesi’nde kurulan vakıfa devredildiğini hatırlatan Nazarbayev, burada Türkiye’nin de Gülen’in de okullarla bir alakasının olmadığını vurguladı. 

Öğretmenlerle ilgili olarak bir soruya ise bazı öğretmenlerin izin alarak yurtdışına gittiğini kaydeden Nazarbayev, kalanları ise Erdoğan’nın son ziyaretinde sorduğunu hatırlattı. Nazarbayev, “Burada kalanların hiçbir suçu yok, eğer suçlu olduklarına dair bize delil sunarsanız, beraber oturup bakalım, kurumlarımız gerekli incelemeleri yapar. Suçu olmayan insanları hapse atmak ya da size teslim etmek söz konusu değil dedim ve anlaştık. Bana göre bu konu kapanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan.kz
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