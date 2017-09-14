Nazarbayev: Türk öğretmenleri AKP hükümetine iade etmeyeceğiz

Kazak-Türk Liseleri Kazakistan’ın





Ortaya çıkan bu durumdan çıkmak adına, okulların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesi’nde kurulan vakıfa devredildiğini hatırlatan Nazarbayev, burada Türkiye’nin de Gülen’in de okullarla bir alakasının olmadığını vurguladı.





Öğretmenlerle ilgili olarak bir soruya ise bazı öğretmenlerin izin alarak yurtdışına gittiğini kaydeden Nazarbayev, kalanları ise Erdoğan’nın son ziyaretinde sorduğunu hatırlattı. Nazarbayev, “Burada kalanların hiçbir suçu yok, eğer suçlu olduklarına dair bize delil sunarsanız, beraber oturup bakalım, kurumlarımız gerekli incelemeleri yapar. Suçu olmayan insanları hapse atmak ya da size teslim etmek söz konusu değil dedim ve anlaştık. Bana göre bu konu kapanmıştır.” ifadelerini kullandı.





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