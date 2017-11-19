NATO'yla kavga büyürse ipleri koparacak adımı atacaklar

ABD ve NATO yetkililerinin S-400 füzelerinin NATO sistemiyle entegre edilemeyeceğini ve Türkiye'nin NATO teknolojilerine erişiminin kısıtlanması başta olmak üzere F-35'lerin teslim edilmemesi gibi bazı yaptırımlara maruz kalacağını belirtmesi üzerine karşı cevap hazırlandığı öne sürüldü.





Havuz medyasında yer alan habere göre Türkiye’nin üretimine ortak olduğu beşinci nesil F-35 uçaklarının planlandığı takvimde teslim edilmemesi halinde Ankara'dan ipleri koparacak hamle gelecek.





Buna göre 2012 yılında Malatya-Kürecik’e kurulan AN-TPY-2 radarının kaldırılması planlanıyor







1000 kilometre yarıçapta her türlü hava aracını belli bir yüksekliğe ulaştığı anda tespit edebilen Kürecik radarı, "başta İran olmak üzere bölge ülkelerinden İsrail’e fırlatılabilecek balistik füzeleri önleme amacıyla" kurulmuştu.





Türkiye’nin NATO ile anlaşma kapsamında topraklarına kurulmasına izin verdiği radar, Rusya ve İran’ı izlemek için önem arz ediyor.



