NATO'dan S-400 yorumu...

S-400 YORUMU





Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması hakkında da Stoltenberg, Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun NATO savunma sistemiyle uyumlu olacağını ancak S-400 füze savunma sistemi için söz konusu uyumun güç olduğunu vurguladı.