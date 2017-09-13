Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan S 400 açıklaması /13 Eylül 2017 21:10

NATO'dan S 400 açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye’nin Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasının detayları konusunda ittifakı bilgilendirmediğini söyledi.

SHABER3.COM

Bir NATO yetkilisi, Rus ajansına yaptığı açıklamada, “Şu anda NATO üyelerinden hiçbiri S-400 kullanmıyor. NATO herhangi bir satın alma işleminin detayları konusunda bilgilendirilmedi” dedi.

Rus yetkililer daha önce, konunun hassas olması nedeniyle S-400 anlaşmasıyla ilgili detayları açıklamayacaklarını söylemişti. Bu nedenle anlaşmanın maliyeti ya da Türkiye’ye kaç tane S-400 bataryasının teslim edileceği net olarak bilinmiyor.

Teslim edilince, Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak. Nitekim NATO üyeleri arasında sadece Yunanistan’ın elinde S-400’ün bir önceki modeli olan S-300 füzeleri var. Yunanistan, füzeleri Türkiye’nin tepkisi üzerine NATO üyesi olmayan Kıbrıs’tan satın almıştı.

 

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