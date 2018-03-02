Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan önemli Türkiye ve S-400 açıklaması /02 Mart 2018 19:15

NATO'dan önemli Türkiye ve S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Gottemoeller, S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemlerine entegre edilemediğini belirterek "Bir NATO ülkesi, bu sistemleri almadan önce bu konu incelenmeli" dedi.

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Atina'daki temasları sırasında açıklamalarda bulunan Gottemoeller, "Füze savunma sistemlerinde NATO üyeleri, en yüksek etkinliğin yalnızca NATO sistemleriyle işbirliği yapılarak sağlanabileceğini düşünüyor. Bu sistemleri incelemek istiyoruz. S-400 sistemleri, NATO ülkelerinin sistemlerine entegre edilemiyor. Bu nedenle, bir NATO üyesi söz konusu sistemleri almaya karar vermeden önce bu hususu değerlendirmeli" dedi.

DAHA ÖNCE 'SİSTEMLERİMİZ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRSE MÜTTEFİKLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE SAVUNABİLİRİZ' DEMİŞTİ

Gottemoeller, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma füzeleri alma kararına saygı duyduklarını söylemişti. Gottemoeller, "NATO, üyelerinin silah alımı konusundaki kararlarına saygı duymaktadır. NATO’nun gerçekten üzerinde odaklandığı konu ise tüm müttefikler için etkili savunma. Altını çizmek istediğimiz noktalardan biri (sistemlerin) birlikte çalışabilirliğinin çok önemli olduğu. Çünkü caydırıcılık ve karşılıklı savunma sağlamak için sistemlerimiz birlikte çalışabilirse müttefiklerimizi en iyi şekilde savunabiliriz. Ancak NATO, müttefiklerinin kararlarını dikte etmez" ifadelerini kullanmıştı.

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