Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan ilk açıklama: Destekliyoruz /07 Nisan 2017 14:13

NATO'dan ilk açıklama: Destekliyoruz

NATO Genel Sekreteri, Jens Stoltenberg, ABD'nin Suriye'ye yönelik füze saldırısına ilişkin "NATO Suriye'de barış ve politik bir ortamı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları destekliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Suriye'yi füzelerle vurdu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği roket saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, NATO’nun "Suriye’de barış ve politik bir ortamı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları" desteklediğini söyledi.

Gelişmelerle ilgili Suriye’nin "tam sorumluluğu olduğunu" savunan Stoltenberg, "Herhangi bir kimyasal silah kullanımı kabul edilemez, karşılıksız bırakılamaz ve sorumlular hesap vermelidir. NATO, kimyasal silahların kullanılmasının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor" dedi.
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