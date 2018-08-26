Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan Atina'ya 50 'casus gemi' uyarısı /26 Ağustos 2018 20:45

NATO'dan Atina'ya 50 'casus gemi' uyarısı

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, NATO yetkilileri Yunanistan hükümetine Ege'de casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelenilen 50 geminin listesini iletti.

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Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, NATO yetkililerinin Yunanistan hükümetine Ege'de casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelenilen 50 geminin listesini iletti.

NATO'nun Atina'ya sunduğu listede yer alan 50 "şüpheli gemi"nin, sadece Yunan ordusu hakkında değil, Ege Denizi'nde faaliyetlerini arttıran ABD ordusu hakkında da istihbarat topladığı iddia ediliyor.

Haberinde, "Balık teknesi, yelkenli ve eğlence gemilerinin de aralarında bulunduğu gemiler istihbarat toplamak için Ege Denizi'ni geçiyor" diyen Yunan gazetesi Real, "Yunan askeri üsleri ve faaliyetleri yanı sıra, Amerikalıların Yunan bölgesinde hız kazanan manevraları da gözlemleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazetede yer alan haberde, ABD ile Yunan hükümeti arasında imzalanan MQ-9 insansız hava araçlarının konuçlandırılmasına ilişkin anlaşmanın ardından, Ege Denizi'nin "ABD'nin tatbikat alanına" benzemeye başladığı belirtildi.
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