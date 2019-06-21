NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor

Savunma ittifakı NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor.





Reuters konu ile ilgili kararın 3-4 Aralık tarihlerinde Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacağını duyurdu.





Yeni konseptin kabul edilmesiyle savaşların kara, deniz ve hava dışında uzaya da taşınabileceği düşüncesi resmen kabul görmüş olacak.





ABD Başkanı Donald Trump, son olarak ülkesini uzay gücü kurmasına olanak veren bir kararnameye imza atmıştı.





"Dünyadaki savaş artık uzayda kazanılır"





NATO kaynakları uzayın savaş bölgesi ilan edilmesinin, ittifakın uzay silahlarıyla, düşmanın uydularını, füze ve hava savunmasını imha edip edemeyeceği konusundaki tartışmanın da başlayacağına dikkat çekiyor.





Avrupalı diplomatlara göre, NATO’nun uzayı savaş bölgesi ilan etmesi, Trump’ın Çin’in giderek artan askeri gücüne karşı ittifakı faydalı bir müttefik olarak görmesine imkan sağlayacak.





Uzaydaki uyduların yüzde 65’inin NATO üyesi ülkelere ait olduğunu belirten uzmanlar, bununla birlikte Rusya ve Çin’in uzayda giderek artan askeri amaçlı uydu faaliyetlerine dikkati çekiyor.





NATO uzmanlarına göre yakın gelecekte uzayı kontrol eden dünyada olası kara, hava ve deniz savaşlarında da daha etkin konuma gelecek.





(tr.euronews.com)





