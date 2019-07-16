'NATO üyesiyken Rus silahı alamazsınız'

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alımını değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Michael T. McCaul, Türkiye'nin söz konusu hamlesini 'çok problemli' ifadeleriyle yorumladı.







Sputnik'in haberine göre aynı zamanda ABD Dış İlişkiler Konseyi üyesi de olan McCaul, Fox News'a verdiği mülakatta, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile diğer Türk liderlerle buluştuğunu söyledi ve, "Onları Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı gibi uyardım." ifadelerini kullandı.





"NATO ÜYESİ RUS TEÇHİZATI ALAMAZ"





McCaul ayrıca, "NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız." dedi.





ABD, Rusya ile yaptığı anlaşma sonucunda S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlayan Türkiye'yi çeşitli düzeyde uyarsa da, Türkiye S-400 sevkiyatı konusunda planlanan takvime göre hareket ederek sistemleri edinmeye başladı.