Samanyolu Haber /Gündem / 'NATO üyesiyken Rus silahı alamazsınız' /16 Temmuz 2019 16:36

'NATO üyesiyken Rus silahı alamazsınız'

ABD'nin önde gelen Cumhuriyetçi politikacılarından Temsilciler Meclisi üyesi Michael T. McCaul, Türkiye'nin S-400 alımının 'çok problemli' olduğunu söyledi ve, "NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alımını değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Michael T. McCaul, Türkiye'nin söz konusu hamlesini 'çok problemli' ifadeleriyle yorumladı.

Sputnik'in haberine göre aynı zamanda ABD Dış İlişkiler Konseyi üyesi de olan McCaul, Fox News'a verdiği mülakatta, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile diğer Türk liderlerle buluştuğunu söyledi ve, "Onları Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı gibi uyardım." ifadelerini kullandı. 

"NATO ÜYESİ RUS TEÇHİZATI ALAMAZ"

McCaul ayrıca, "NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız." dedi. 

ABD, Rusya ile yaptığı anlaşma sonucunda S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlayan Türkiye'yi çeşitli düzeyde uyarsa da, Türkiye S-400 sevkiyatı konusunda planlanan takvime göre hareket ederek sistemleri edinmeye başladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'NATO üyesiyken Rus silahı alamazsınız' Sonraki Haber >>

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:49:44