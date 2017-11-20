Samanyolu Haber /Gündem / NATO olayıyla ‘Atatürk ve Erdoğan aynı tarafta’ algısı yerleştiriliyor /20 Kasım 2017 12:16

NATO olayıyla ‘Atatürk ve Erdoğan aynı tarafta’ algısı yerleştiriliyor

Erdoğan NATO olayını neden bu kadar büyük bir sevinçle karşıladı...

SHABER3.COM

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Aslan Bulut NATO olayındadki şüphelerini anlattı. Olayın AKP'liler tarafından kullanılma biçiminin bir algı operasyonu olduğuna dikkat çeken Bulut  NATO olayıyla ‘Atatürk ve Erdoğan aynı tarafta’ algısı yerleştiriliyor dedi.

İşte Aslan Bulut'un yazısından ilgili bölüm...

Bu olayla birlikte, Türk halkının beynine “Atatürk ve Erdoğan aynı tarafta, NATO’nun hedefinde” algısı yerleştiriliyor.

NATO, Türkiye ve Atatürk’ü düşman olarak görüyor ve Tayyip Erdoğan’ı yıkmak istiyorsa, neden onu, Türkiye’nin kurucusu ile aynı safta gösterecek bir akılsızlık yapsın? Böyle bir operasyonun, muhalefetin bile Tayyip Erdoğan’a sahip çıkması sonucunu getireceğini, NATO’nun psikolojik savaş uzmanları bilmez mi?

Nitekim Erdoğan, “Bugüne kadar bize yapılan saldırıları gizleyemedikleri bir sevinçle karşılayanların, işin içine Atatürk de dahil edilince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Bu çerçevede yapılan açıklamaları da olumlu buluyorum.” dedi.

NATO’daki Türkiye düşmanları, iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye’yi birleştiren bir operasyonu niçin yapsın?

Bu sebeplerle, o Türk asıllı astsubayın kimliği ve ilişkilerini araştırmak gerekir.
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