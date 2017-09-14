NATO’dan S-400 açıklaması: Hangi ekipmanı alacaklarına kendileri karar verir





Stoltenberg ayrıca, S-400 sistemini NATO'ya entegre etmek için Türkiye'nin bir talepte bulunmadığını söyledi. Stolbenberg, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontrat imzalamasıyla ilgili açıklamada bulundu.





Sputnik'e konuşan Stoltenberg, "Ne türden bir ekipmana edinecekleri her müttefikin kendi kararına bağlıdır. Bu Türkiye'nin ulusal kararıdır. NATO için önemli olan bizim farklı sistemlerimizin birlikte çalışması ve bizim ‘müşterek çalışma' diye tanımladığımız şeydir. Bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek bir talep gelmedi. Bu yüzden bu konu henüz masada değil" ifadelerini kullandı.





Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:





"NATO'da entegre hava savunma sistemimiz var. Fakat tabii ki ulusların entegre olmamış bağımsız sistemlere sahip olması mümkün. Ve Türkiye bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek için bir talepte bulunmadı."