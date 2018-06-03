NATO, Avrupa’nın doğusuna Rusya tehdidine karşı daha fazla asker konuşlandıracak









Die Welt gazetesinin Brüksel’den kaynaklara dayandırdığı haberine göre, NATO Avrupa’nın doğusuna olası bir Rusya saldırısına karşı hazır bulundurulabilecek 30 bin askerlik ek güç konuşlandıracak. Plan kapsamında bölgeye ayrıca yüzlerce savaş uçağı ve gemisi de gönderilecek.





Konuşlandırılan bu güçler halihazırda bölgede bulunan 20 bin NATO Mukabele Kuvveti’ne (NRF) destek verecek ve olası bir tehditte 30 gün içinde harekata hazır hale getirilecek.





ABD’nin arkasında olduğu belirtilen bu plan gelecek hafta Brüksel’deki NATO toplantısında ele alınacak.





Habere göre NATO ayrıca olası 'tehdit bölgelerine' hızlıca tank ve ağır teçhizat sevk edebilmek için savaş durumundaki hareket kabiliyetini arttırmayı istiyor.