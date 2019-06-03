Nasıl zarar ettiği bilinmeyen(!) İSPARK'ı 'Huzur Hakkı' mı batırdı?

AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım, ‘İSPARK niye zarar ediyor anlamış değilim’ dedi. Sözcü yazarı Çiğdem Toker, zarara ilişkin kaleme aldığı yazıda, 19 kişilik yönetim kuruluna dikkati çekti.





Toker, 2005 yılında 5 kişi ile kurulan İSPARK yönetiminin şu anda 19 kişiden oluştuğunu söyledi. İSPARK yönetiminin İBB bürokratlarından olduğunu belirten Toker, 6 Mart'ta üyelerin 'huzrur hakkının tespitini' talep ettiğini söyledi.







Toker, genel kurul sonrası tespit edilen huzur hakkının tutarının duyurulmadığını belirtti. Toker'in yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Eski başkan Kadir Topbaş, 2009'da İSPARK'ın 2 milyon TL'nin üzerinde kâr ettiğini gururla açıklamış.

Bu işin bir kısmı.

Diğer kısmı ise bu zarardan sorumlu şirketin yönetimindeki kalabalık.

2005 yılında beş kişiyle kurulan İSPARK'ın yönetim kurulu şu anda 19 kişiden oluşuyor. (22 Mart'taki son genel kurulda, yönetim kurulu Ticaret Sicili'nde yayımlandı.)

19 milyon 850 bin TL sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet İhsan Şimşek, İBB'de Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı.

Zaten İSPARK yönetimi halihazırda İBB bürokratlarından oluşuyor.

Fakat Şimşek'in zamanın ruhuna uygun bir unvanı daha var: Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi.





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İSPARK yönetimine seçilen İBB bürokratlarına belli ki maaşları yetmiyor. Zira İSPARK Olağan Genel Kurulu'nu duyuran 6 Mart tarihli sicildeki gündem maddelerinden biri de “Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti”.

Genel kurul yapılıp geçiyor ama huzur hakkı için saptanan tutarı öğrenemiyoruz. Çünkü açıklanmamış. 2005 yılında beş kişiyle kurulan İSPARK yönetim kurulu sayısının, yıllar içinde birer ikişer artışla 19 kişiye genişlemesinin nedeni, bu gizemli huzur hakkının cazibesi olabilir mi?

Geliri, vatandaşların ödediği otopark parası olan şirketi zarar ettirip huzur hakkı almanın da bir iç huzuru var demek.

Ha, bazı şirketler karar alıp huzur hakkından vazgeçebiliyor.

İSPARK da bu yolu seçtiyse belki açıklama yapılır. Biz bu köşede sevinçle yer veririz."