Samanyolu Haber /Ekonomi / Nasıl yani? KKTC değersiz diye Türk lirasından vazgeçmeyi gündemine aldı /22 Mayıs 2018 16:36

Nasıl yani? KKTC değersiz diye Türk lirasından vazgeçmeyi gündemine aldı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye ile görüşüldüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanan Kuzey Kıbrıs, TL'de yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçişi gündemine aldı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, döviz konusunda radikal değişikliklerin masada olduğunu söyledi.

Erhürman, Türk Lirası'ndaki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu ifade ederek, sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık'ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.

Erhürman, farklı para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye ile konuşulmaya başlandığını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nasıl yani? KKTC değersiz diye Türk lirasından vazgeçmeyi... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:14