Nasıl yani? KKTC değersiz diye Türk lirasından vazgeçmeyi gündemine aldı

Resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanan Kuzey Kıbrıs, TL'de yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçişi gündemine aldı.







Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, döviz konusunda radikal değişikliklerin masada olduğunu söyledi.





Erhürman, Türk Lirası'ndaki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu ifade ederek, sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık'ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.





Erhürman, farklı para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye ile konuşulmaya başlandığını açıkladı.