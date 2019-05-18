Nasıl ihraç edildiği ortaya çıktı: Bakanlık istiyor askerlikten atın!

2015 yılında Şırnak’ta şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan hakkında TSK’dan ihracı ile ilgili davada tanık emekli Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban, ihraç kararını bakanlığın talebiyle dönemin Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler’in verdiğini söyledi.





Odatv’de yer alan habere göre Emekli Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban, “Alkan’la ilgili dişe dokunur hiçbir bilgi, belge getirilmedi. Kardeşi şehit olunca, bazı açıklamaları olmuştu. İhracı gündeme geldi. ‘Bu bilgilerde ihraç yaparsak, Jandarma’da personel kalmaz’ dedim. İhraç düşünceniz varsa, söyleyelim emekli olsun’ dedim. Mesela 2 yıl önce gazi olmuş, halen hastanede yatan askerlerin bilgisi geliyordu, ByLock çıkmış. Şimdi ihraç mı edeceğiz? Mesela bunları da emekli ediyorduk. Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, ‘Tamam. Haber verin, emeklilik dilekçesi bir sonraki toplantıya kadar gelsin’ dedi. Yaklaşık 2 hafta sonraki toplantıya Yaşar Güler ve Ata Kalkan beraber geldi. Kalkan, ‘Bakanlık ihraç edilmesini istiyor’ dedi. Hukuka uygun olmayacağını hatırlattık. Güler araya girip, ‘Başka bilgiler de var’ gibi bir şeyler söyledikten sonra, ‘Konuyu kapatıyoruz. İhraç ediyoruz’ dedi.” ifadelerini kullandı.





Mahkeme Başkanı Murat Viran’ın, “Mehmet Alkan’ın F... üyeliği hakkında bilginiz var mı?” sorusuna Şağban, “Bilgi sahibi değilim. Hedefin de Mehmet Alkan değil, hükümet olduğu kanaatindeyim” şeklinde tuhaf bir cevap verdi.





İkinci tanık emekli Jandarma Kurmay Albay Aziz Yılmaz ise Mehmet Alkan hakkında sadece kardeşinin cenazesindeki konuşmalarıyla ilgili dosyanın geldiğini bildirdi. Yılmaz, “Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, ‘Genelkurmay’da gizli tanık ifadeleri var’ dedi. Herhangi bir açıklama yapmadı ve ‘Karar verilmiştir. Konu kapandı’ dedi.”



