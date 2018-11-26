NASA'nın uzay aracı InSight Mars'a iniş yaptı

NASA, 6 yıllık uzun bir aranın ardından gönderdiği Insight uzay aracı az önce (TSİ 22.55 itibariyle) Mars'a iniş yaptı. NASA çalışanları iniş sonrası büyük heyecan yaşarken, bakın Insight Mars'ın yüzeyinde neler yapacak?

NASA'nın uzay aracı InSight, beklendiği gibi TSİ 22:55'te Kızıl Gezegen'in atmosferine girerek iniş yaptı. InSight, son 6 yıl içerisinde NASA'nın Mars'a indirdiği ilk uzay aracı oldu.

NASA'nın Mars'ta görev yapan Opportunity adlı uzay aracının devre dışı kalmasıyla Mars araştırmaları hızını yitirmişti. InSight'ın bu açığı kapatıp Mars'ın hem yüzeyi hem de yer altı yapısı hakkında detaylı bilgileri Dünya'ya iletmesi umuluyor.

InSight neyi araştıracak?









Bugüne kadar Mars'la ilgili tüm araştırmalar gezegenin yüzeyiyle sınırlı kalmıştı.









NASA'nın daha önce Mars'a inmiş olan Curiosity ve Opportunity uzay araçları gezegenin yüzeyini görüntüledi ve örnekler topladı.





InSight'ın görevi ise Mars üzerinde gezip örnek toplamak olmayacak. Görev süresi boyunca aynı yerde duracak olan uzay aracı, sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını inceleyecek.





Mars'taki sismik aktivite, yeraltı ısısı ve gezegenin çekirdeği konusunda veriler toplayacak olan InSight, çekirdeğin yapısı ve büyüklüğü konusunda da bilim insanlarının ilk kez fikir sahibi olmasını sağlayacak.













InSight'ın görevi neden önemli?





Mars'ın katmanlarının incelenmesi, sadece Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulguların elde edilmesini sağlayacak.





NASA'dan yapılan bir açıklamada "Kayalık gezegenlerin incelenmesi konusunda elimizdeki tek veriler Dünya'ya ait. Mars'ta elde edilecek bulgular bir karşılaştırma yapmamızı sağlayacak" deniyor.





InSight'ın elde edeceği bilgiler ışığında Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenleri değerlendirmek için de yeni bir bakış açısının yakalanabileceği belirtiliyor.





NASA ayrıca Insight'ın Mars'ı bir 'zaman makinesi' gibi kullanacağını da söylüyor:





"Mars Dünya ve Venüs'ün üçte biri kadar büyük. Daha az enerji barındırıyor ve birçok anlamda aslında bir fosil gezegen. Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair sırlar da bu gezegenin derinliklerinde saklı."