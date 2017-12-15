Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA, yılın en büyük keşiflerinden birini açıkladı /15 Aralık 2017 00:31

NASA, yılın en büyük keşiflerinden birini açıkladı

Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanan NASA, bizim güneş sistemimize neredeyse tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem buldu.

NASA, yılın en büyük keşiflerinden birini açıkladı

Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanan NASA, bizim güneş sistemimize neredeyse tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem buldu.

NASA, bulduğu bu gezegen sistemine Kepler-90 adını verdi.

Yeni gezegen sisteminin Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi. Gezegen sisteminin merkezindeki yıldızın, Güneş'ten daha sıcak ve büyük olduğu belirtildi.

Sistemin en küçük gezegeni olan Kepler 90i, dünyadan üçte bir oranında daha büyük ve yaklaşık 420 santigrat derece sıcaklığında.

Washington DC'deki NASA merkezinden astrofizik direktörü Paul Hertz, gezegen sisteminin güneş sistemiyle benzerliğini vurguladı.

Kepler Uzay Teleskobu şimdiye kadar 4 bini aşkın gezegen adayı gök cismini yakaladı.
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