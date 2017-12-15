NASA, yılın en büyük keşiflerinden birini açıkladı

Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanan NASA, bizim güneş sistemimize neredeyse tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem buldu.





NASA, bulduğu bu gezegen sistemine Kepler-90 adını verdi.





Yeni gezegen sisteminin Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi. Gezegen sisteminin merkezindeki yıldızın, Güneş'ten daha sıcak ve büyük olduğu belirtildi.



