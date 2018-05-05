NASA, Mars'ın yer altını inceleyecek

InSight özellikle Kızıl Gezegen'in yer altını inceleyecek. Araç, robot kollar yardımıyla Mars yüzeyine sismometreler (depremölçer) yerleştirecek.



BBC Türkçe'nin haberine göre, projeyi yürüten bilim insanları, Mars'tan toplanacak sarsınstı verileriyle, gezegenin nasıl oluştuğuna dair bilgi edinmeye çalışacak.



Deprem bilgileri yoluyla da, yer altındaki kaya tabakalarının nasıl konumlandığı anlaşılmaya çalışılacak.



Bu, Mars'ın iç yüzeyini incelemeye yönelik ilk proje.



NASA Kızıl Gezegen'e 1970'lerdeki Viking uzay araçlarıyla da depremölçer göndermiş ancak depremölçerler uzay araçlarının gövdesine yerleştirilmiş olduğu için sarsıntıları ölçmekte başarısız olmuştu.

