Samanyolu Haber /Dünya / NASA, Mars yolculuğu için 'komik' astronotlar arıyor /19 Şubat 2019 14:33

NASA, Mars yolculuğu için 'komik' astronotlar arıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, 2033'te Mars'a gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı seferi için komik astronotlar arıyor. Kurumun komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı.

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BBC Türkçe'nin haberine göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2033'te Mars'a gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı seferi için komik astronotlar arıyor.

Kurumun komik bir kişinin ekiplerin gergin ortamlara baş etmesini kolaylaştıracağına işaret eden araştırmalara dayanarak dört astronot grubuyla çalışma yürüttüğü açıklandı.

NASA'nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi'nden antropolog Prof. Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" diyor.

Johnson, Antarktika'da dört yıl süren araştırmaları sonunda, "palyaço, lider, ahbap, hikaye anlatıcı, uzlaştırıcı ve dert ortakları" gibi karakterlerin ekipleri birleştirdiği ve işlerin daha iyi yürümesi sağladığı sonucuna varmış ABD, Rusya, Polonya, Çin ve Hindistan'da da benzer bulgulara ulaşmış.

NASA, Mars yolculuğuna hazırlık için 2023'te Ay'a astronot göndermeyi planlıyor. Rusya ve Çin de 2040'ta seferler düzenleme planı yapıyor. Elon Musk gibi özel girişimciler de Mars yolculuğu için çalışmalar yapıyor.

Yolculuk sekiz ay sürebilir

Mars ile Dünya arasındaki ortalama mesafe 225 milyon kilometre ve yolculuğun sekiz ay sürebileceği belirtiliyor.

Mesafe nedeniyle iletişimdeki tek taraflı gecikme 20 dakikaya kadar çıkabilecek. Bir başka ifadeyle, astronotlar, Dünya'daki kumanda merkezine seslerini en erken 20 dakikada duyurabilecek.

Uzmanlar, "Ekipler fiilen kendi başlarına kalacaklar" diyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, iletişimdeki kısa süreli gecikmelerin bile uçuş ekibinin psikolojisini etkilediği sonucuna vardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda denenen 50 saniyelik gecikmenin astronotların moralini bozduğu ve sonrasındaki iş akışını bozduğu görüldü.

Prof. Johnson'un başkanlığında NASA'nın Houston'daki sanal uzay ortamında yapılan çalışmalarda astronotlar 30 ile 60 gün arasında tutuluyor.

Araştırmalarda komik karakterlerin uzay yolculuklarının başarısında ne kadar payı olacağı değerlendirilecek.

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