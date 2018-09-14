Samanyolu Haber /Dünya / NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi /14 Eylül 2018 08:23

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

ABD'nin Florence kasırgası için tetikte bekliyor. Ülkenin Güneydoğu eyaletlerini etkilemesi beklenen fırtınanın gelişi NASA tarafından uzaydan görüntülendi. Cumartesi günü karaya ulaşması beklenen Florence kasırgasının yol açtığı şiddetli yağmur ve rüzgarlar kıyı kesimlerde hissedilmeye başlandı.Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağmurların hayati tehlike arz ettiği belirtildi. 

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu. 

Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor.

Kasırganın en çok hasara yol açması beklenen Kuzey Carolina'daki son durum görüntülendi. 

Dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu New Bern'de halen açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şehrin bir kısmı okyanustan gelen şiddetli dalgalar nedeniyle sular altında kalırken, şiddetli rüzgar ve sağanak da etkisini gösteriyor.

Yerel halk notlar yazdı

Kasırga nedeniyle acil durum ilan edilen kentte resmi daireler kapalı. Bölgedeki postanenin kapısındaki "Postane, Florence geçene ve yeniden elektriğimiz olana kadar açılmayacaktır." ibaresi dikkati çekti. 

Ayrıca bölge sakinleri, kasırga için önlem olarak cam ve kapılarını kapattıkları tahta levhalara notlar yazdı. Notlar arasında, "Blue Magnolina (kenti) uzağa ak diyor." ifadesi bulunuyor, bir iş yerinin kapısında da "Kapalı. Güvende kalın" yazısı yer alıyor. Kasırga dolayısıyla otoyollarda da kasırga için uyarılar bulunuyor.
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