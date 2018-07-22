Samanyolu Haber /Dünya / NASA ayda yerleşim kuruyor /22 Temmuz 2018 08:34

NASA ayda yerleşim kuruyor

NASA, önümüzdeki 8 yıl içinde Ay’da sürekli astronotların yaşayabileceği bir istasyon kurmayı planlıyor.

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ABD medyasında çıkan haberlere göre, böyle bir programın hayata geçirilmesi, özel şirketlerin çeşitli materyallerin uzaya ulaştırılması alanındaki rekabeti sayesinde mümkün hale geldi.

US Today'e konuşan Moon Express şirketinin CEO'su Bob Richards, "Ticari fırlatma endüstrisinde meydana gelenler yakında ticari Ay endüstrisini de etkileyecek. Bu iki endüstri arasında orta çok şey olduğunu düşünüyorum" diye açıkladı.

NASA ve özel şirketler, 2019'da Ay'a çeşitli otomatik bilimsel araçlar göndermeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl imzaladığı Uzay Politikası Direktifliği kapsamında NASA'yı yeniden Ay'a astronot göndermekle görevlendirmişti.
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