DR. ALİ DEMİREL - SAMANYOLUHABER.COM





Namazımı oturarak kılabilir miyim?





Soru: Hamileliğimin son günlerini yaşıyorum. Vücudum oldukça ağırlaştı. Ayakta durmakta zorluk çekiyorum, eğilemiyorum. Yerden de tek başıma kalkamıyorum. Namazı oturarak kılabilir miyim? Böyle bir namazın sevabı eksik mi olur mu?” N.K.





Öncelikle Rabbimiz sağlıklı bir şekilde yavrunuzu sağ-salim kucağınıza almayı nasip eylesin.





Sağlığı bozulan veya bir özrü bulunan kişi, namazını gerektiği gibi kılamaz ve oturarak kılmak zorunda kalırsa bu namaz, değer açısından ayakta kılınan namaz gibi tamdır; yani alınan sevap, mükâfat eksiksizdir.





Çünkü kişiye ait keyfî olan bir tutum söz konusu olmayıp ancak vücudun yapabildiği şekilde namaz edâ edilmiştir.





Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.), basur hastalığı olan birinin nasıl namaz kılacağının sorulması üzerine, “Durabilirsen ayakta, gücün yetmezse oturarak ona da gücün yetmezse yan üstü uzanarak kıl” (Ebû Dâvûd, Salât, 181) buyurur. Bu durumda olan bir kimse usûlüne göre namazını îmâ ile kılar.





Oturarak kılınan namazda kıyam, yani ayakta duruş yoktur. Bunun için ayakta okunan sûreler de oturuş halinde okunur.





Rükû ve secde ise îma ile yapılır. Daha açık bir ifade ile söylenilecek olursa, oturuş halindeki vücut biraz eğilerek rükû, ondan biraz fazla eğilerek de secde yapılmış olur.





Secde anında baş bir yere, bir cisme değdirilmez ve eller de yüze doğru kaldırılmaz. Rükû ve secde anında eller uyluklar üzerindedir.



