Samanyolu Haber /Spor / Nakoulma Kayseri'den ayrıldı /26 Aralık 2016 14:43

Nakoulma Kayseri'den ayrıldı

Kayserispor'un Burkina Faso'lu forveti Prejuce Nakoulma, alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip ülkesine gitti.

Nakoulma Kayseri'den ayrıldı

Bu sezon Kayserispor'a transfer olan Prejuce Nakoulma, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.

2015-16 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve kırmızı lacivertli takımın küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, yeni kulübünde beklentileri karşılayamamıştı.

Kayserispor'da özellikle ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve yönetim ile sürekli ters düşen Nakoulma, alacaklarını gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleşmesini fesh etti ve ülkesine gitti.

Nakoulma'nın Kayserispor ile mukavelesi sezon sonunda bitecekti.
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