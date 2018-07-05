Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı

Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabrinin çevresi, güvenlik şeridiyle çevrildi. Mezarın çevresine olay yeri inceleme ekipleri tarafından siyah branda çekildi.





1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ





Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir de mezarlıkta hazır bulundu.





Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi heyetinin gelmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu'ndan DNA testine esas olmak üzere gerekli örnekleri almak için adli tıp uzmanları eşliğinde mezarın açılma işlemine başlandı.













Fekk-i kabir işlemi yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mezarın etrafına çevrilen siyah branda kaldırıldı. Daha sonra mezarın etrafındaki ahşap çit ile Türk bayrağı ve Naim Süleymanoğlu'nun isminin yazılı olduğu lehva yeniden yerine yerleştirildi.





GÖRÜNTÜ ALINMASINA İZİN VERİLMEDİ





Çalışmalar bittikten sonra mahkeme heyeti ve adlı tıp uzmanları mezarlıktan ayrıldı. Öte yandan basın mensuplarının, fekk-i kabir işleminden görüntü almasına izin verilmedi.





Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasının 8 Mayıs'ta Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde görülen ön inceleme duruşmasında, DNA örneği almak üzere fekk-i kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti.













Hakim, davalı Sekai Mori ve annesinden görüntü (burun ve ağızdan alınan kültür) örneklerinin alınarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini belirtmişti.





Adli Tıp Kurumu'ndan 27 Mart'ta konuya ilişki rapor gönderildiğini ifade eden hakim, raporda, Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılarak, 3-4 diş ile 5-6 santimetre uyluk ve kaval kemiği örneklerinin gönderilmesi halinde rapor düzenlenebileceğinin bildirildiğini söylemişti.





BİR SONRAKİ DURUŞMA 4 EKİM'DE





Davacı Sekai Mori'nin avukatları, müvekkillerinin Naim Süleymanoğlu'nun çocuğu olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmişti. Davalı Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, davanın reddedilmesini isteyerek, "Davacının 27 yaşına kadar böyle bir talepte bulunmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.





Hakimin, anlaşma konusunda beyanlarını sorduğu her iki taraf da "Sulh olma ihtimalimiz yoktur." demişti. Davanın bir sonraki duruşması 4 Ekim'de yapılacak.





Tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017'de 50 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.