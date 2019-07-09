Nagehan Alçı’dan itiraf: Devleti, Perinçek’in de içinde olduğu bir yapı yönetiyor

Habertürk TV’de yayımlanan “NedirNeDeğildir” programına konuk olan Gazeteci Nagehan Alçı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) savunduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu sistemin bir koalisyon ile yönetildiğini iddia eden Alçı, “Bir ucunda Devlet Bahçeli’nin diğer ucunda ise Doğu Perinçek’in olduğu bir koalisyon ülkeyi yönetiyor” itirafında bulundu.





31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra AKP’nin ciddi oy kaybı yaşamasının ardından Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş tekrar sorgulanmaya başlandı.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle “Oligarşik yapı değişmedi aksine arttı” diyen Nagehan Alçı, “Bugün bir koalisyon vardır. MHP ve AK Parti gibi açık bir koalisyon değil bundan daha çetrefilli bir koalisyon vardır” dedi.





“Devletin içerisindeki eski odaklarla yeni odakların birlikte ortak olduğu gizli bir koalisyon vardır” diyen Alçı, “Bugün bir ucunda Sayın Devlet Bahçeli’nin olduğu aynı zamanda bir ucunda Doğu Perinçek’inde olduğu bir koalisyon var” ifadelerini kullandı.





Türkiye’nin “Tek adam” rejimi ile yönetildiğine kesinlikle katılmadığını vurgulayan Alçı, “Bu koalisyonun başında Cumhurbaşkanı, aslında Başkan Erdoğan’ın çektiği bir grup bir koalisyon modeli ile yönetilen bir Türkiye’den bahsediyorum” dedi.





Devlet içerisindeki eski aktörlerin yerine yenilerinin geçtiğini vurgulayan Nagehan Alçı, devletin oligarşik bir yapı tarafından yönetildiğini iddia etti. Bu iddiasını şu sözlerle savunan Alçı, asıl iktidar odağının bloklandığını ve bazılarının güç devşirmeye çalıştığını ifade etti.





AKP içerisinden gelen seslerinden bundan rahatsız olduğunu açıklayan Alçı, “Sayın Erdoğan’ın uygulanmayan birçok talimatı oluyor. Bunu bizzat görüyorum. Birçok şey aslında bürokrasi koridorlarında kayboluyor” sözleriyle dikkat çekti.