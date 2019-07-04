Samanyolu Haber /Gündem / Naci Bostancı çark etti /04 Temmuz 2019 12:17

Naci Bostancı çark etti

23 Haziran'a İstanbul'da hezimete uğrayan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini rehabilite etme tartışması başlamadan bitti. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Bu kadar abartılacak, radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları hakkında yeni bir açıklama yaptı. 

Bostancı, "Bu kadar abartılacak, radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil." dedi. 

17 Nisan 2017'de referandumunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilmiş, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan ilk partili cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. 

"SİSTEMİ REHABİLİTE ETMEK AKLIN GEREĞİDİR" DEMİŞTİ

Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı ile ilgili olarak açıklama yapmış,  "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bir çalışma yapılıyor. O bize daha nesnel bir fikir verecektir. Biz bunu bir siyasi mesele olarak görmeyiz. Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir. Rehabilite konusunda çalışmalar sürüyor." demişti.

Bostancı, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'li milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geleceği toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"ABARTILACAK BİR DEĞİŞİKLİK BEKLEMEYİN"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin soru üzerine Bostancı, "Bu kadar abartılacak radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil, sadece sisteme ilişkin bir değerlendirmedir, bu çok doğal bir şeydir. Bürokratik kurumlarda kendi yapıp ettiklerine ilişkin zaman zaman dönüp 'ne yaptık ne ettik' diye bir değerlendirme yaparlar. Sisteme ilişkin de bizim yaptığımız çalışmanın mahiyeti budur." ifadelerini kullandı.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bostancı, kabine revizyonuna ilişkin soruya, "Revizyon kelimesi birazda yanlış kullanılıyor. Kastedilen değerlendirmedir, yoksa sistemi ilişkin değerlendirmelerin verileri görülmeden afaki birtakım sonuçları şimdiden söylemenin manası yok. Bu sadece bir değerlendirme, sistemin bir yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirme. Dolayısıyla mesele uygulamanın değerlendirmesi." dedi.

YARGI PAKETİ TEKEMMÜL ETMEDİ

Bostancı, yargı reformu paketine ilişkin soru üzerine, "Ona ilişkin çalışmalar sürüyor. Paketlerin gelebilmesi için tekemmül etmesi lazım, tamamlanması lazım henüz tamamlanmadı." diye konuştu.
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