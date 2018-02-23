Myanmar Müslüman köylerin üzerinden buldozeri ile geçti

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Arakan bölgesinin yeni uydu görüntüleri, Myanmar makamlarının eskiden Rohingya Müslümanlarının yaşadığı köylerin üzerinden buldozerle geçtiğini su yüzüne çıkardı.





İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), söz konusu köylerin Myanmar devleti tarafından yürütülen "etnik temizlik kampanyası" çerçevesinde yakılmış olan Rohingya köyleri olduğunu açıkladı. HRW, 2017 yılının sonundan bu yana en az 55 köyün yerle bir edildiğini belirtti.





HRW'nin Asya direktörü Brad Adams DW'ye yaptığı açıklamada, "Myanmar makamları ölümlerle ilgili kanıtların üzerini örtmek ve Rohingya Müslümanlarına ait toprakları ellerinden almak istiyor. Mezarlar, kullanılan silahlar ya da suç mahalliyle suçlular arasında bağlantı kuran başka kanıtların bulunmasını zorlaştırmak istiyorlar" dedi. Adams, "Bu, Myanmar yönetiminin etnik temizlik mentalitesini de yansıtıyor" şeklinde konuştu.





"Rastgele" uydu görüntülerinin yaşananların yalnızca sınırlı bir kısmına ışık tuttuğuna vurgu yapan Adams, durumun aslında çok daha kötü olduğunu düşündüğünü dile getirdi.



