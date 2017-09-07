Myanmar’dan kaçanların sayısı 300 bini bulabilir

Myanmar’da nüfusun çoğu Budist. Arakan’da ise Müslümanlar çoğunlukta. Eyaletteki militanlarla güvenlik güçleri arasında geçen ekim ayından beri sıklıkla çatışma yaşanıyor.





Arakan’daki son şiddet dalgası 25 Ağustos’ta başladı. Militanların bazı karakol ve üslere saldırması üzerine ordu geniş çaplı bir harekat başlattı.





Şartlar iyi değil





Ordu şiddetinden kaçanlarsa Bangladeş’e sığınıyor. Her gün binlerce Arakanlı sınırı geçerken, şimdiye dek 146 binden fazla insanın Bangladeş’e geldiği tahmin ediliyor.







Göç dalgasının sürmesi nedeniyle kesin bir rakam verilemiyor. Müslümanların sığındıkları bölgelerde de şartlar pek iyi değil.





Halihazırda binlerce sığınmacıya kapılarını açan Bangladeş, yeni dalgada gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekiyor.





Sığınmacıların en çok ihtiyaç duyduğu şeyler ise temiz su, temiz tuvalet ve gıda.





‘300 bini bulabilir’





Sınırdaki Cox’s Bazaar bölgesinde bulunan BM Dünya Gıda Programı Bangladeş sözcüsü Dipayan Bhattacharyya, ülkeye 300 bin sığınmacının gelebileceğini tahmin ettiklerini söyledi. BM’nin önceki tahmini 120 bindi.





Sözcü, insanların beslenme sorunlarıyla geldiklerini belirterek “Belki bir aydır normal beslenememişler. Hepsi gözle görülür bir şekilde açlık ve travma içinde” dedi.