Samanyolu Haber /Gündem / ''Muzaffer yine sensin aslanım... Helal olsun senin bu girişimcilik dehana!'' /05 Eylül 2018 12:57

''Muzaffer yine sensin aslanım... Helal olsun senin bu girişimcilik dehana!''

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Mehmet Aydın'ı köşesine taşıyarak, yurtdışına çıkardığı parayı Türk Lirası'nın değer kaybetmesi üzerinden ilginç bir yazı kaleme aldı.

SHABER3.COM

Özkök'ün "Tosun 500 milyonu hangi kurdan dolara çevirdi" başlığıyla bugün  yayımlanan yazısı şöyle: 

"Önce şu ibretlik fotoğrafa bakın, sonra günün sorusu...

Tosun, saf veya kendini uyanık sanan vatandaştan söğüşlediği parayı sizce hangi kurdan dolara çevirdi?

Bulamıyorsanız gelin küçük bir “Tosuncuk muhasebesi” yapalım.

BİR: Bu arkadaş mart ayı başında söğüşlediği paralarla yurtdışına kaçtı değil mi?
Ne kadar para çaldı?
500 milyon Türk Lirası.

İKİ: 2 Mart 2018 günü itibariyle dolar kuru 3.80 TL idi.
Şimdi arkadaş kaçarken parasını bu kurdan dolara çevirdiğine göre cebinde 131 milyon 500 bin doları vardı değil mi?
Öyleyse Tosuncuk muhasebesine devam edelim.

ÜÇ: Peki şimdi bu arkadaşın cebinde ne kadar para var?
Sen de ki 1 milyon doları ben diyeyim ki 2 milyon doları harcadı. Kaldı mı cebinde 130 milyon doları...

DÖRT: Dolar aynı dolar mı... Evet...
Peki öyleyse bugün Tosunumun cebindeki Türk parası ne?
Dünkü kurdan çevir...
871 milyon Türk Lirası...

BEŞ: Şimdi buradan Tosunuma bir çağrı yapıyorum...

Ey Tosun, sen de katıl Anadolu’nun fedakârlık yarışına... Dön memlekete... Veya dönme, parayı gönder.

Ne kadar yürütmüştün?
500 milyon kâğıt mı...
Ver garibana ondan aldığın 500 milyonunu... 
Ne kalır cebine...
371 milyon TL.
Bitmedi...

ALTI: Boz dünkü kurdan 371 milyonu...
Etti mi sana 55 milyon dolar...

YEDİ: Al durup dururken cebine girmiş 55 milyon dolarını otur Dubai’de...
Al yüz tane altındaki arabadan...
Git gir Dolce Gabbana’ya...
Parmağınla göster, al bütün hurma ağaçlı gömlekleri, palmiyeli şortları... 
Bin bir deveye, çek bir selfie... Koy göğsünü gere gere Instagram’a...

SEKİZ: Vatandaşın anaparası kurtulmuş...
Senin vicdanın rahat...

Hesap bu be Tosunum...
Bu ekonomik krizin muzafferi yine sensin aslanım...
Helal olsun senin bu girişimcilik dehana..."

Ama sen o parayı batırdım diyorsan bunu da yemezler tosunum. Hurma ağaçlı fotoğraf öyle demiyor..."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Muzaffer yine sensin aslanım... Helal olsun senin bu... Sonraki Haber >>

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:26:40