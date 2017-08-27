Muzaffer İzgü vefat etti

84 yaşındaki Muzaffer İzgü bir süredir tedavi görüyordu.







MUZAFFER İZGÜ KİMDİR?





1933, Adana doğumlu olan usta yazar, ilk yazılarını 1959 yılında Aydın'da yayımlanan Hüraydın Gazetesi'nde yayımladı. Küçük öykü ve röportajlar derleyen İzgü, 1964 yılından itibaren yazarlığını Demokrat İzmir Gazetesi'nde sürdürdü. Bu gazetedeki köşesinde her hafta bir öykü yayımladığı gibi gülmece dergisi Akbaba'da da öykülerini yayımladı. İstanbul'da çıkan Milliyet ve Akşam gazetelerinde röportajları yayınlandı. Yazdığı ilk oyun, Nejat Uygur için yazdığı İnsaniyettin'dir.





İlk kitabı Gecekondu, 1970 yılında Remzi Kitabevi tarafından yayımlandı, bunu 1971 yılında İlyas Efendi, 1972 yılında Halo Dayı adlı kitabı izledi. Attilâ İlhan ile tanıştıktan sonra kitaplarını Bilgi Yayınevi'nde yayımlayan İzgü'nün bu yayınevi tarafından basılan ilk kitabı Donumdaki Para (1977) idi.





Bilgi Yayınevi, İzgü'nün 42 roman ve öykü kitabını, 73 çocuk kitabını yayımladı.





Zıkkımın Kökü ile Ekmek Parası adlı eserlerinde kendi yaşam öyküsü aktarıldı.