Mutlu ve Çapkın için 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Cumhuriyet savcısı, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Savcı Tutuklu eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 kişinin yargılandığı davada, taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Çapkın ve Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin tahliyesine karar verilmesini istemiş ve Hüseyin Çapkın ev hapsi ile tahliye edilmişti.

