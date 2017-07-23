Samanyolu Haber /Gündem / Mutfaktan değil sofranızdan eksik bırakmayın! /23 Temmuz 2017 12:55

Mutfaktan değil sofranızdan eksik bırakmayın!

Genellikle her mutfakta bulunan kuru baklagiller, sofralarda yeterince yer bulamıyor. Oysa ki yağ yakma özelliği başta olmak üzere sayısız faydaları mevcut. Kanada’da 940 kişi üzerine yeni yapılan bir araştırmada, hiç diyet yapmadan 1 öğünde 1 porsiyon kuru baklagil yenerek 1,5 ayda yarım kilo kaybedildiği tespit edildi. Peki sadece diyet için mi kuru baklagiller tüketilmeli? Hayır, sadece kilo vermek için değil, bu gıdaları daha sıklıkla tüketmeniz sağlığınız için çok önemli.

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– Kuru baklagiller protein, demir, mineral açısından çok zengindir. Vücutta diyetsel eksiklik yapmadığı için metabolizmayı çalıştırır.

– Kuru baklagiller beslenme ile birlikte vücuda giren kötü yağların emilimini azaltır. Dolayısıyla daha az yağlı yemeyi sağlar.

– Kötü kolesterolü düşürür. Kan yağlarını dengeler.

– Lif oranı çok yüksek olduğu için çok tok tutar ve iştah kontrolü sağlar.

– Kan şekerini hızlı yükseltmez. Yani glisemik indeksi düşük besinler olduğu için sindirim sistemi tarafından daha yavaş yakılırlar. Bir sonraki öğünde daha az yemek yemeyi sağlar. Yüzde 31 oranında tokluk hissini arttırır.

 

Nasıl tüketmeli?

– Kuru baklagili salçalı ve yağlı olarak tüketmeyin.

– Her gün 1 öğünde sadece maksimum 4 yemek kaşığı olarak haşlayarak salatalarınıza ekleyerek tüketin.

– Aynı gün üst-üste iki öğünde yemeyin.

– Demir emilimini yükseltmek için C vitamini kaynağı olan limon ve yeşilliklerle birlikte tüketin.

– Açlığınıza cevap olarak ara öğünlerde haşlanmış olarak yiyebilirsiniz. 4 yemek kaşığını geçmeyin. Leblebi olarak da tüketilebilir.

– Ara öğün olarak yediğinizde yanına 1 bardak ayran veya sütlü kahve tercih ederseniz daha tok kalırsınız.

– Haşlanmış yumurta ile birlikte tüketildiğinde metabolizma hızını arttırır. Yağ yakımını güçlendirir.

– Zerdeçal, kırmızı biber ve karabiberle karıştırarak baharat kullanarak yediğinizde yağ yakımını hızlandırır.

– Haftada 1-2 gün sadece akşam yemeğinde haşlanmış 4 yemek kaşığı kuru baklagile yoğurt, çiğ semiz otu, 2 ceviz ve kırmızı biberle karıştırarak tek çeşit olarak tüketilebilir. Bu şekilde tüketmek damar koruyucu etki gösterir. Çünkü semiz otu ve ceviz omega -3 desteği sağlarken, yoğurt ve kırmızı biber metabolizmayı hızlandırır, kuru baklagilde tokluğu arttırır, vücudun ihtiyacı olan besin ögelerini sağlar.

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