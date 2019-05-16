Müteahhiti kara kara düşündüren tablo

İnşaat sektörü için nisan da “kayıp ay” olarak kayıtlara geçti. Nisanda konut satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 18,1 azalarak 84 bin 403’e geriledi. Krizden en fazla etkilenen sektörde elde kalan konut sayısı 3 milyona yaklaştı.







İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 61,3 AZALDI





Sektörü ayakta tutan kredili satışlar ise çakıldı. İpotekli konut satışları yüzde 61,3 düştü. Geçen ay sadece 10 bin 793 ipotekli konut satılabildi. Bir başka ifadeyle 100 konuttan 12,8’i banka kredisi ile satın alındı.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 27,4 ile Artvin oldu.





İLK DEFA SATILANLARIN ORANI YÜZDE 29,6 DÜŞTÜ





Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33 bin 443’e geriledi.





2’nci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azaldı. Geçen ay bu kalemde 50 bin 960 konut satıldı.





533 IRAKLI TÜRKİYE’DEN KONUT ALDI





Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 oldu.





Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2019'da ilk sırayı 1 839 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 676 konut satışı ile Antalya, 210 konut satışı ile Ankara, 201 konut satışı ile Bursa ve 142 konut satışı ile Yalova izledi.





Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 533 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 395 konut ile Suudi Arabistan, 332 konut ile İran, 202 konut ile Kuveyt ve Rusya Federasyonu takip etti.



