Samanyolu Haber /Dünya / Musul'da 3'ü Türk 20 kadın yakalandı /16 Temmuz 2017 11:31

Musul'da 3'ü Türk 20 kadın yakalandı

Musul’da IŞİD’e mensup oldukları sanılan 3'ü Türk 20 kadın yeraltı tünelinde yakalandı

SHABER3.COM

Musul’da üçü Türk IŞİD'e üye olduğu sanılan 20 kadın yeraltı tünelinde saklanırken yakalandı

İsveç basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde IŞİD’ten kurtarılan Musul kentindeki eski şehir bölgesinde Irak anti-terör güçlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen kadınların üzerinde bomba yelekleri ve silahlar bulundu.

Anti-terör güçlerinin ele geçirdiği kadınlardan beşinin Alman, üçünün Rus, birinin Çeçen, üçünün Türk, ikisinin Kanadalı diğer altısının da Libya ve Suriyeli olduğu açıklandı.
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