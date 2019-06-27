Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede? /27 Haziran 2019 15:34

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

KHK mağduru Veli Saçılık, eşleri kaçırılan kadınlara destek oldu.

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

OHAL döneminde yayımlanan KHK ile ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi’ndeki oturma eylemleri tanınan sosyolog Veli Saçılık, eşleri kaçırılan kadınlara destek oldu.

İnsan hakları aktivisti Saçılık, aylar önce istihbaratçı olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Mustafa Yılmaz ile Salim Zeybek’in eşleri Sümeyye Yılmaz ve Fatma Zeybek ile görüştü.
 
Sosyal medya hesabından görüşmeye dair kısa bir video paylaşan Saçılık, Yılmaz ve Zeybek’in eşlerinin bulunması için devlet nezdinde yaptığı bütün girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktardı. Gözaltında kayıp ve işkence vakalarının ‘insanlık suçu’ olduğunu belirten Saçılık, bu suçlara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Yılmaz ve Zeybek de yaklaşık 4 aydır eşlerinden haber alamadıklarını ifade ederek, medya kuruluşları ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarından ses beklediklerini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede? Sonraki Haber >>

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:31