Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

OHAL döneminde yayımlanan KHK ile ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi’ndeki oturma eylemleri tanınan sosyolog Veli Saçılık, eşleri kaçırılan kadınlara destek oldu.





İnsan hakları aktivisti Saçılık, aylar önce istihbaratçı olduğu iddia edilen kişilerce kaçırılan Mustafa Yılmaz ile Salim Zeybek’in eşleri Sümeyye Yılmaz ve Fatma Zeybek ile görüştü.





Sosyal medya hesabından görüşmeye dair kısa bir video paylaşan Saçılık, Yılmaz ve Zeybek’in eşlerinin bulunması için devlet nezdinde yaptığı bütün girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktardı. Gözaltında kayıp ve işkence vakalarının ‘insanlık suçu’ olduğunu belirten Saçılık, bu suçlara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.





Yılmaz ve Zeybek de yaklaşık 4 aydır eşlerinden haber alamadıklarını ifade ederek, medya kuruluşları ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarından ses beklediklerini belirtti.