Samanyolu Haber /Spor / Mustafa Denizli devre arasında hastaneye kaldırıldı /04 Mart 2019 21:22

Mustafa Denizli devre arasında hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

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Müsabaka esnasında rahatsızlanan Mustafa Denizli, maçın ikinci yarısına çıkamadı. Tecrübeli teknik adam tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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