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Mustafa Denizli devre arasında hastaneye kaldırıldı
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Mustafa Denizli devre arasında hastaneye kaldırıldı
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04 Mart 2019 21:22
Mustafa Denizli devre arasında hastaneye kaldırıldı
Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.
SHABER3.COM
Müsabaka esnasında rahatsızlanan Mustafa Denizli, maçın ikinci yarısına çıkamadı. Tecrübeli teknik adam tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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