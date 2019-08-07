Mustafa Cengiz'den Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımının Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı öncesinde Ankara Eryaman Stadı'nda açıklamalarda bulundu.





"Elimizden geleni yapıyoruz"





Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği golcü futbolcu Radamel Falcao'yu transfer etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, "Falcao'nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz, artık saklanacak bir şey yok. Bu kadar söyleyeyim. Dinamikler ve parametrelerin tümünü kontrol etmeniz hiçbir işte kolay değil. Galatasaray bir dünya kulübü, Falcao bir dünya yıldızı" dedi.





"Diagne büyük bir futbolcu"





Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne'nin geçen sezon şampiyonlukta payının olduğunu belirterek, "Diagne büyük bir futbolcu. Geçen yıl şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Nankör olmamalıyız. Vefalı olmalıyız. Kendi futbolcumuza sahip çıkmalıyız. Tuzaklara düşmemeliyiz. Oyuncularımıza sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.