Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Altıoklar için gözaltı kararı /16 Temmuz 2017 16:16

Mustafa Altıoklar için gözaltı kararı

Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altıoklar’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.
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