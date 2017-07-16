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Mustafa Altıoklar için gözaltı kararı
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16 Temmuz 2017 16:16
Mustafa Altıoklar için gözaltı kararı
Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altıoklar’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.
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