Müslümanların hırsızlık ve yolsuzluk yapması Türkiye'de deizmi patlattı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman Halk TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu oldu. CHP kontenjanından TBMM’ye giren Karaduman, en büyük vazifelerinin AKP’nin İslam’ı temsil etmediğini insanlara anlatmak olduğunu söyledi.





AKP’nin dine ihanet ettiğini de söyleyerek deizmin yaygınlaşmasını iktidara bağlayan Karaduman şu ifadeleri kullandı:





“Şu anda siyasi iktidarın İslam’ı temsil etmediğini insanlara anlatabilmek bizim en büyük vazifemiz. İnsanlar Müslümanların hırsızlık yapmasını, yolsuzluk yapmasını, ranta ihaleye bulaşmasını, lüksün şatafatın içinde yaşamasını, aslında o dinin menşei olarak algılıyor ve dinden uzaklaşma var. Bu aslında dine yapılabilecek en büyük ihanettir. Ülkede gençlerin deizme kaymasıyla alakalı süreçlerin yegane sebebi hükümetin İslam’ı yanlış bir şekilde temsil etmesidir. Türkiye’de ne hazindir İslami olarak çalışma yapan bütün kurumların iktidarın yanında bu kadar haksızlığa bu kadar yolsuzluğa rağmen yer alması son derece üzücü.”



